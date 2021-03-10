الامارات | 9 سنوات سجناً لنجم البرازيل السابق روبينيو بسبب قضية "اغتصاب"

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 سنوات سجناً لنجم البرازيل السابق روبينيو بسبب قضية "اغتصاب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثبتت محكمة استئناف إيطالية أمس الحكم بسجن نجم المنتخب البرازيلي السابق، روبينيو 9 سنوات، بسبب اتهامه بالتورط في قضية اغتصاب جماعي تعود لعام 2013، وكان أحد ملاهي مدينة ميلانو الإيطالية مسرحا لها، حيث تم الاعتداء من قبل أفراد العصابة على فتاة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ23 بأحد الملاهي الليلية.

وأمام روبينيو ومحاموه 45 يوما لاستئناف الحكم لدى المحكمة العليا في إيطاليا، قبل أن يصبح نافذا. وكان من بين أبرز المتورطين مع روبينيو، صديقه ريكاردو فالكو. يذكر أن الحكم الأول كان في ديسمبر الماضي، وتم الان تثبيته من قبل الاستئناف، وستكون المحكمة العليا آخر مراحل التقاضي.

وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إلى أن التوقع بأن تقوم المحكمة العليا بالتأكيد على الحكم نفسه تقريبا في ظل توفر كافة الأدلة ضد روبينيو والمتورطين معه. وسبق للاعب الذي حمل قميص ريال مدريد والعديد من الأندية الأوروبية سابقا، أن أثار الجدل وتورط في مشاكل قانونية عديدة، لعل أبرزها الاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب بإنجلترا في العام 2009، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة ومن دون توجيه لحكم له.

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