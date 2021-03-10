شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يختبر قدراته في «تبليسي جراند بري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة تبليسي جراند بري بجورجيا خلال الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد الشامل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في يوليو المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو. وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اتصالاً هاتفياً بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد المشرف العام على المنتخب للاطمئنان على استعدادات اللاعبين في معسكرهم الحالي بالعاصمة البلغارية صوفيا، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة طيبة لأن تلك البطولة تعتبر مقياساً حقيقياً للأداء في دورة الألعاب الأولمبية. وسوف يمثل المنتخب في بطولة تبليسي اللاعب فيكتور سكرتوف في وزن 73 كجم، وزميله إيفان ريما رينكو في وزن 100 كجم. بإشراف المدرب المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف. ويقول رئيس الاتحاد: «بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة آسيا لعام 2021 التي تستضيفها مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 إبريل 2021، وعقب المشاركة في بطولة جورجيا التي تشهد إقبالاً كبيراً من 70 دولة من مختلف قارات العالم، سوف يدخل لاعبو المنتخب مباشرة في أجواء البطولة الآسيوية، لتحقيق أكبر استفادة منها والاحتكاك القوي للاستعداد أكثر للأولمبياد».