شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء شباب ومسؤولون في ضيافة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، جلسة افتراضية إعلامية موسعة بحضور العديد من القيادات الرياضية العربية منهم: سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج التونسية، وسليمة سواكري وزيرة الشباب والرياضة بدولة الجزائر، والمهندسة الإماراتية عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية للشؤون المالية والإدارية، وسمر نصار أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، كما حرص جياني مورلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وعدد كبير من الإعلاميات والإعلاميين العرب على الحضور والتفاعل مع الجلسة. وقالت ندى عسكر النقبي، مديرة عام مؤسسة الشارقة: «علينا إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية التي تواجه رياضة المرأة محلياً وعالمياً، واليوم العالمي للمرأة وأعتبرها مناسبة مهمة للغاية للتفكر في التقدم الذي تم تحقيقه، ليس هذا فحسب، بل دعوة للاحتفال بأعمال شجاعة لكثير من النساء اللواتي قمن بأدوار استثنائية، ليس فقط في زمن كورونا، بل على مدار التاريخ الإنساني في كافة المجالات». وعبر جياني مورلو عن سعادته بهذه الجلسة وعلى التنظيم الجيد لها، مؤكداً دعمه للرياضة النسائية والإعلاميات في انضمامهن لعضوية الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه الجلسات في الأجواء العالمية الصحية الحالية يسهم في تطوير الأواصر وهذا دور مهم للغاية تقوم به مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ووجهت سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج التونسية، الشكر إلى ندى النقبي على هذه الجلسة الافتراضية، احتفاء بيوم المرأة العالمي، وتحدثت في العديد من الاتجاهات منها ما يخص الرياضة النسائية العربية مشيرة إلى أن الرياضة النسائية عرجاء في تونس في الوقت الراهن، وأن خريطة الرياضة النسائية عرجاء، لأن هناك اختلافاً كبيراً بين الممارسات للرياضة في العاصمة تونس عن بقية المدن، وإقبال الفتيات على ممارسة الرياضة في العاصمة يختلف كثيراً عن بقية المحافظات، وأضافت: «هذا دور مهم لا بد أن أقوم به خلال الفترات المقبلة كوني كنت إعلامية رياضية، وبالتالي أعلم الكثير عن خبايا التراجع، وهناك الكثير من الأفكار التي سيتم تطبيقها في الفترات المقبلة، لكي تعود الرياضة النسائية إلى الواجهة من جديد، حيث كانت الفتاة التونسية تحتل المراكز الأولى في الكثير من المسابقات والمنافسات العالمية». وأكدت العيادي أنها تتقبل النقد البناء، خاصة فيما يتعلق بمنصبها الجديد كوزيرة قائلة: «قبل دخولي للوزارة كنت أحمل الكثير من الانتقاد للمسؤولين خاصة في الجانب الرياضي، وهو أمر أتقبله حالياً، حيث إن هذا النقد لا بد أن يكون إيجابياً، وهذا النقد لا بد أن يسهم في بناء وعودة الرياضة بشكل عام بمنتهى القوة خاصة النسائية، حيث كانت الفتاة التونسية في سنوات سابقة تحتل الصدارة وهو ما أبحث عنه في المستقبل». من جهتها وجهت سليمة سواكري وزيرة الرياضة في دولة الجزائر التهنئة للمرأة العربية في يوم المرأة العالمي أثناء الجلسة وقالت سليمة سواكري: «سعادتي كبيرة بالحضور في هذا التجمع العربي النسائي الكبير، مع وجود جياني مورلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقيادات الرياضية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من بقية الدول العربية».

وتحدثت المهندسة الإماراتية عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية للشؤون المالية والإدارية عن الاهتمام الذي أصبحت المرأة الإماراتية تحظى به من القيادة الإماراتية، وأنها استطاعت من خلال هذا الاهتمام الوصول إلى منصبها الحالي، وقالت: «نسعى إلى تفعيل لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية، وأن المرأة الإماراتية بدأت بالفعل تحصد العديد من الإنجازات». وتحدثت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم عن كونها المرأة العربية الوحيدة التي تشغل هذا المنصب في الاتحادات العربية، وهو مصدر ثقة من القيادة الرياضية بالأردن، مشيرة إلى أن ذلك يعد دافعاً لمستقبل المرأة العربية بشكل عام لمزيد من التطوير، وتناولت سمر نصر تجربتها الرياضية لتؤكد قدرة المرأة العربية على النجاح في أي مجال تكون فيه. خلال جلسة «رياضة المرأة نحو العالمية»، تم عقد عدة جلسات تطرقت إلى عرض التجارب الناجحة لإدارة المنظومة الرياضية والإعلام الرياضي وإسهاماته بالرغم من التحديات، وجلسة عصف ذهني تم خلاله طرح عدد من الأفكار لتطوير العمل النسائي، والارتقاء بالدور الإعلامي خلال دورة الأندية العربية في نسختها المقبلة، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الإعلامين والحضور، وأدار الجلسات الحوارية الإعلامية هبة الصباغ، والإعلامية إيمان آل علي. والأستاذة فاطمة أحمد، مساعد مدير الاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث وجه عدد كبير من الإعلاميين الشكر لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على هذا الدور الإيجابي في هذا التوقيت، مؤكدين دور المؤسسة المهم في هذا الجانب.