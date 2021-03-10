شكرا لقرائتكم خبر عن بلجراد تستقبل أسطورتها ديوكوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي نجم التنس الصربي نوفاك ديوكويفتش (33 عاماً) باستقبال الفاتحين في العاصمة بلجراد، وذلك بعد معادلته رقم السويسري روجيه فيدرر القياسي بالبقاء في قمة التصنيف للأسبوع الـ311. ويتطلع نوفاك الآن إلى تحطيم رقم أسطورتي التنس فيدرر والإسباني رافائيل نادال بحصد اللقب الـ20 في بطولات جراند سلام بعد فوزه باللقب الـ18 في بطولة أستراليا مؤخراً. وكان ديوكوفيتش خطف الرقم 1 من نادال في فبراير 2020، وأنهى الموسم في قمة التصنيف للمرة السادسة في مسيرته.