شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح يحرز هدفا عالميا فى أوغندا بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، في مرمى أوغندا من الأهداف التي لا تنسى، حيث أحرزه اللاعب من تسديدة لضربة حرة مباشرة أسكنها في الشباك مباشرة، معلنا عن هدف التقدم للفراعنة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر عام 2019.

هدف محمد صلاح آنذاك قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثالث انتصاراته فى دور المجموعات، بعدما تغلب الفراعنة في مباراة الجولة الأولى على زيمبابوى بهدف نظيف ثم في الجولة الثانية على الكونغو بهدفين نظيفين، ليحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة.

ورفع هدف محمد صلاح مع المنتخب الوطني في مباراة أوغندا إلى 41 هدفاً بشكل عام منذ انضمامه إلى المنتخب الأول في 3 سبتمبر 2011.