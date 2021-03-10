تقارير: الزمالك يتواصل مع كارتيرون لخلافة باتشيكو والفرنسي يرحب.. ومحمد صلاح يعلّق: «القلعة البيضاء متعودة على الهاربين»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواصل نادي الزمالك مع المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لقيادة الفريق، بالإضافة إلى أن هناك اقتراح داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بعودة مدرب الفريق السابق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء، إن أسامة نبيه، تلقى اتصالات من إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، لكي يتولى منصب المدرب العام مع المدير الفني الحالي، البرتغالي جايمي باتشيكو، أو كوبر.

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الزمالك تواصل مع كوبر، لكي يتولى منصب المدير الفني خلفًا لباتشيكو، مشيراً إلى أن الأرجنتيني أكد على احترامه الكامل لنادي الزمالك وجماهيرته الكبيرة، ولكنه اعتذر عن قبول المهمة، لرغبته في تولي تدريب أحد المنتخبات، وأنه لا يفضل تدريب أي من الأندية، خاصة في وسط الموسم.

وأشار إلى أن طارق حشيش، المدير المالي للزمالك، طالب بعودة "الهارب" كارتيرون، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير أن باتريس كارتيرون رحب بالعودة لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة، ولكنه طلب الانتظار حتى يخوض مباراة الكأس مع نادي التعاون، لمعرفة موقفه من الاستمرار مع النادي السعودي من عدمه.

محمد صلاح: الزمالك متعود على الهاربين

من جانبه، علّق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على فكرة التفاوض مع الفرنسي كارتيرون، للعودة لمنصب المدير الفني لنادي الزمالك من جديد، خلفاً لباتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق.

وقال صلاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية "أون": "يظهر الزمالك متعود على الهاربين"، موضحاً: "قبل كده راح جاب باتشيكو اللي هرب، ودلوقتي عايز يجيب كارتيرون اللي هرب من فترة".

وأشار نجم الزمالك المعتزل إلى أنه طالب بأن يتم إقالة باتشيكو، بعد خسارته للقبيّ دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، لكن هذا لم يحدث حينها، وتم تجديد الثقة به، مؤكداً أنه "طالما أسندت له الإدارة المهمة في بداية الموسم، فلا يجب أن يحاسب إلا في نهاية الموسم."

وأكد أن مشكلة المدربين في مصر والمنطقة العربية بأكملها، تكمن في ضغوط الإقالة، التي يتعرضوا لها أسبوعياً، منبهاً أن كل مدير فني لديه بعض الأخطاء، وهذا لا يعيبه، طالما يعمل على إصلاحها.

وأضاف صلاح: "الإدارة دلوقتي هتجيب كارتيرون على أي أساس؟، بعد ما هرب من النادي وراح اشتغل في السعودي؟، وأنا سامع أنه جاي فعلاً الخميس الجاي".

وخلال الساعات الماضية، ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في توجيه الشكر لباتشيكو، بعد خسارة الفريق من الترجي التونسي 3-1 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.