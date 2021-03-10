شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات ليزر تحسم لحاق حارس الاتحاد السكندري بمباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد صبحي، حارس الاتحاد السكندري، المعار من صفوف الزمالك، لجلسات ليزر لتقوية العضلة الأمامية بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

وكشف مصدر بالاتحاد السكندري أن صبحي عانى من التهاب في الوتر أسفل صابونة الركبة، خلال عملية الإحماء قبيل مباراة المحلة، موضحا أن الحارس تحامل على نفسه لخوض اللقاء.

وأكمل المصدر أن صبحي سيكون جاهزا لمباراة الاتحاد والبنك الأهلي الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب بالدوري.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ لاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد، وخط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندري وأحمد الشيخ، وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب.