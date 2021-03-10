شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلي فى الدوري المصري قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

خاض نادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

الأهلى 3 / 1 مصر المقاصة

الأهلى 3/ 0 غزل المحلة

الأهلى 4 /0 الاتحاد السكندرى

الأهلى 0 / 0 وادى دجلة

سيراميكا 0 / 2 الأهلى

الأهلى 4 / 1 الإنتاج الحربى

البنك الأهلى 0 / 0 الأهلى

الأهلى 3 / 2 المقاولون العرب

بيراميدز 0 / 0 الأهلى

الأهلى 2 / 1 طلائع الجيش