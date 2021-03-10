شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يرفض الوديات بسبب كورونا ويكتفى بالتقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لمنتخب 2006 عدم خوض أي وديات خلال الفترة الحالية للحكم على مستوى اللاعبين وذلك بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء فقط بالتقسيمات بين اللاعبين في التدريب للحكم على مستواهم.

ويراقب الجهاز الفني لمنتخب 2006 بقيادة مؤمن سليمان العديد من اللاعبين خلال الفترة الحالية، إلى جانب اختبار اللاعبين المرشحين من قبل مديري القطاعات للحكم على مستواهم والاستقرار على القوام الأساسي قبل التصفيات الأفريقية في 2022.

من جهته، أكد مؤمن سليمان، المدير الفنى لمنتخب 2006، أن فريقه ما زال فى مرحلة التكوين كما أن هؤلاء اللاعبين لم يكتمل بناء شخصياتهم أو عضلاتهم، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل ما يتعلق بهؤلاء اللاعبين.

وأضاف سليمان أن هناك 100 لاعب تقريبا هم قوام المنتخب، وسيتم متابعتهم فى المباريات وكل ما يتعلق بهم حتى يتم تأسيسهم بشكل جيد واحترافى بوصفهم قوام منتخب مصر فى المستقبل.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيضم 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخرين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغيير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.