شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة تعرض البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق للإصابة في مران الفريق أمس الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمباراة سيراميكا في الدوري.

وأكد أسامة أن البرتغالي تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه أمس مع الفريق.

وأضاف طبيب الفريق أن البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي ولا يوجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.