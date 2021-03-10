لو راجل جدد للزمالك وكذبني ..مصطفى يونس يهاجم زيزو: أنت نكرة وبتلهس ورا الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي السابق ، حقيقة إنتقال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إلي صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وقال "يونس" خلال فيديو تم بثه عبر قناته الرسمية " يوتيوب": لو راجل كذبني و جدد مع نادي الزمالك ,معقبا: خليك زي شيكابالا الذي ينتمي لنادي الزمالك دون التفكير في المال.

وتسأل "يونس",قائلا: لماذ لم يقوم أحمد سيد زيزو بالتجديد لنادي الزمالك حتى الأن على الرغم من اقتراب إنتهاء عقده مع الفريق؟.

وتابع: إذا كنت كاذبا فلماذا شرطت على نادي الزمالك 16 مليون جنيه في الموسم للتجديد؟.

وأكد أن احمد سيد زيزو لم يتسحق التواجد داخل صفوف النادي الأهلي مشيرا إلي عقد والده أحد الجلسات مع مسئولي النادي الأهلي من أجل الإنتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأختتم "يونس" حديثه قائلا: الزمالك هو من صنعك يا "زيزو"، وكنت نكرة قبل ذلك، ومن مثلك لا يصلح للنادي الأهلي، لأن هناك عينة من أمثالك جاءت الأهلي، ورأينا عواقبها