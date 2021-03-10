مباراة مجنونة .. بـ10 لاعبين بورتو يضرب يوفنتوس بالقاضية ويطيح به خارج دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام يوفنتوس بنتيجة (3-2)، في إياب دور الـ16 من المسابقة، مستفيدًا بقاعدة تسجيل أهداف خارج الأرض.

افتتح بورتو التسجيل عن طريق سيرجيو أولفيرا في الدقيقة 19، من ركلة جزاء.

وتمكن كييزا من تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 49، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 25 من الوقت الإضافي ضرب أولفيرا نجم بورتو يوفنتوس بالضربة القاضية بعدما سجل هدف بورتو الثاني في الدقيقة من كرة صاروخية.

وسجل بعدها يوفنتوس هدفا ثالثا بعدها عن طريق رابيو، لكن لم ينقذ البيانكونيري من الوداع، حيث كان الفريق بحاجة إلى هدف آخر للتأهل.

كان بورتو قد فاز في لقاءالذهاب التي أقيمت في البرتغال، بنتيجة (2-1)، ليتأهل بعد تسجيله هدفين خارج أرضه، ويقصي اليوفي من المسابقة.