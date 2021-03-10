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مباراة مجنونة .. بـ10 لاعبين بورتو يضرب يوفنتوس بالقاضية ويطيح به خارج دوري الأبطال

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الشارقة - اميمة ياسر - تأهل بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي ، رغم خسارته أمام يوفنتوس بنتيجة (3-2)، في إياب دور الـ16 من المسابقة، مستفيدًا بقاعدة تسجيل أهداف خارج الأرض.

افتتح بورتو التسجيل عن طريق سيرجيو أولفيرا في الدقيقة 19، من ركلة جزاء.

وتمكن كييزا من تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 49، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 25 من الوقت الإضافي ضرب أولفيرا نجم بورتو يوفنتوس بالضربة القاضية بعدما سجل هدف بورتو الثاني في الدقيقة من كرة صاروخية.

وسجل بعدها يوفنتوس هدفا ثالثا  بعدها عن طريق رابيو، لكن لم ينقذ البيانكونيري من الوداع، حيث كان الفريق بحاجة إلى هدف آخر للتأهل.

كان بورتو قد فاز في لقاءالذهاب التي أقيمت في البرتغال، بنتيجة (2-1)، ليتأهل بعد تسجيله هدفين خارج أرضه، ويقصي اليوفي من المسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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