شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الإسماعيلى فى الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الإسماعيلى لمواجهة الأهلى مساء الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وقبل مواجهة الأهلى.. نستعرض مشوار الإسماعيلى في الدوري حتى الآن..

لعب نادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادي أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى