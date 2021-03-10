شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس أزمة كهربا مع الأهلي وتجديد إصابة نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تُعقد جلسة بين محمد الشناوي وموسيماني بشأن كهربا ولكن التعادل مع فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا عطل الجلسة.

وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "حدثت انفراجة بين موسيماني وكهربا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء مدة العقوبة".

وبخصوص تجدد إصابة كريم نيدفيد لاعب الأهلي أكد أن اللاعب يعاني من رشح مع التهاب ويحتاج تأهيلا من أسبوعين إلى 3 أسابيع للمشاركة مع الأهلي، مؤكدا أنه يعانى من التهاب يختلف عن الالتهاب الذي عانى منه في الفترة الأخيرة.

وعن الحلول المقترحة لحل أزمة الظهير الأيسر، أوضح أن هناك أكثر من حل مثل الدفع بأحمد رمضان بيكهام أو أكرم توفيق، ومن الوارد اللعب بمحمد هاني كظهير أيسر، وأكرم ظهير أيمن، ولكن الأقرب هو الدفع ببيكهام في الجبهة اليسرى.

وتوقع شوبير أن هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي سيكون منحصرا بين مروان محسن ومحمد شريف، ومن الصعب اللعب بوالتر بواليا في المباراة.