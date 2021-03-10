ثنائية النصيري لم تشفع.. هالاند يقود بوروسيا لربع نهائي الأبطال على حساب إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قاد هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره إشبيلية بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم بوروسيا دورتموند في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه هالاند في الدقيقة 35 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء قبل أن يعود يوسف النصيري لتقليص النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 68 من ركلة جزاء قبل أن يُسجل الثاني في الدقيقة 90+6.

وكان بروسيا دورتموند قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 ليتأهل بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وبدأ فريق أشبيلية المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق دورتموند، الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية المتتالية لفريق أشبيلية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 18 التي شهدت فرصة خطيرة لأشبيلية عندما توغل لوكاس أوكامبوس بالكرة ومررها إلى خيسوس سوسو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لماروين هيتز، حارس دورتموند، بسنتيميترات قليلة.

استمرت سيطرة أشبيلية على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه فشل في اختراق دفاع دورتموند.

وعلى عكس سير اللعب سجل دورتموند هدف التقدم في الدقيقة 35 عندما تباطأ لاعبو أشبيلية في تمرير الكرة في منتصف ملعبهم ليتمكن لاعبو دورتموند من قطعها لتصل الكرة في النهاية إلى ماركو ريوس داخل منطقة جزاء أشبيلية في الناحية اليسرى ليمرر الكرة إلى هالاند الذي سدد الكرة إلى داخل المرمى.

ولم تسفر الهجمات التي شنها أشبيلية بعد الهدف الذي تلقاه عن أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 48 ألغى الحكم هدفا لدورتموند سجله هالاند عندما توغل بالكرة ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد الكرة لحظة خروج ياسين بونو، حارس أشبيلية، من مرماه لتعانق كرته الشباك، ولكن وبعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد ألغى الحكم الهدف واحتسب ركلة جزاء لدورتموند حيث سبقت الكرة التي جاء منها الهدف خطأ ارتكبه جيوليوس كوندي لاعب أشبيلية بحق هالاند داخل منطقة الجزاء.

وسدد هالاند ركلة الجزاء في الدقيقة 52 إلا أن بونو تألق وتصدى للكرة لترتد إلى هالاند الذي سددها مرة أخرى إلا أن بونو عاد وتصدى لها ، ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد وأعاد ركلة الجزاء نظرا لتحرك بونو قبل تسديد الكرة.

وعاد هالاند لتسديدها مرة أخرى ولكن هذه المرة عانقت كرته الشباك لتصيح النتيجة تقدم دورتموند 2 / صفر في الدقيقة 54.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أشبيلية في الدقيقة 67 بعدما قام إمري تشان بعرقلة لو كدي يونج داخل منطقة الجزاء ليسددها يوسف النصيري بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لأشبيلية في الدقيقة 69.

بعد الهدف كثف أشبيلية محاولاته الهجومية ، وفي المقابل تراجع دورتموند لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة مستغلا المساحات التي ظهرت في دفاع أشبيلية نتيجة الاندفاع الهجومي.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سجل أشبيلية هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها النصيري وقابلها بضربة رأس قوية عانقت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بتعادل الفريقين 2/2 .