محامي الشناوي: الزمالك لا يمتلك دليلاً على تعهد الحارس بإعادة الـ8 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علي عباس محامي أحمد الشناوي حارس بيراميدز، أن الزمالك لا يملك أي دليل على تعهد اللاعب بإرجاع مبلغ مقدم التعاقد الذي حصل عليه من الفريق الأبيض.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قد قررت تغريم اللاعب 8 مليون جنيه لصالح الزمالك بعد شكوى من جانب إدارة النادي الأبيض.

وصدر قرار اليوم الثلاثاء، من مركز التسوية والتحكيم بقبول الطعن المقدم من جانب أحمد الشناوي والذي أكد فيه أنه لا يحق للزمالك المطالبة باستعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "الماتش": "نحن مجموعة عمل وعملنا على القضية بشكل جيد، والزمالك كان يرغب في الحصول على 8 مليون حق مقدم التعاقد الذي حصل عليه الشناوي، وأحمد الشناوي عندما وقع عقد التجديد واستلم الـ8 مليون كان متبقي له 6 أشهر في العقد الأول".

وأضاف: "الزمالك استفاد بمبلغ 3.5 يورو عند انتقاله لبيراميدز، والزمالك قال إن اللاعب تعهد بإرجاع الـ8 مليون ولكن لا يملك أي دليل على ذلك".

وتابع: "تم قبول الطعن بعد مرور 4 أشهر ونصف تقريباً، واللاعب لم يدفع حتى الآن، وإذا كنا خسرنا القضية كنا سنذهب إلى محكمة الكاس، والزمالك يملك حق الطعن في محكمة الكاس".

واختتم محامي الشناوي: "أنا واثق حتى إن ذهبوا لمحكمة الكاس فإن القرار سيبقى على ما هو عليه، وقرار مركز التسوية والتحكيم ملزم للاتحاد المصري".