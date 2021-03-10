هالاند يواصل الإبهار في دوري الأبطال بـ10 أرقام تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، هوايته في زيارة شباك الخصوم بعدما سجل ثنائية لفريقه في مواجهة إشبيلية الإسباني بإياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن هالاند من تسجيل الهدف الأول لدورتموند في شباك إشبيلية بالدقيقة الـ35، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ54 من علامة الجزاء أمام الحارس المغربي ياسين بونو.

هالاند الذي لم يتم عامه الـ21 واصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، خاصةً أنه سجل في جميع المباريات التي لعبها بالمسابقة هذا الموسم، ووصل إلى هدفه الأوروبي رقم 20 مع ناديي دورتموند وسالزبورج.

ويستعرض يلا كورة في السطور التالية أبرز الأرقام التاريخية التي حققها هالاند بثنائيته في مرمى إشبيلية:

- أحرز هالاند 10 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، بواقع هدف ضد لاتسيو، هدف ضد زينيت، هدفين ضد كلوب بروج، هدفين ضد كلوب بروج، هدفين ضد إشبيلية، هدفين ضد إشبيلية، حيث غاب عن مواجهتي لاتسيو وزينيت في نهاية دور المجموعات بداعي الإصابة.

- سجل هالاند في جميع الفرق التي واجهها، حيث زار شباك كل من جينك، ليفربول، نابولي، باريس سان جيرمان، لاتسيو، زينيت، كلوب بروج وإشبيلية حتى الآن.

- أحرز هالاند 20 هدفا في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هذا العدد من الأهداف بعد خوض 14 مباراة، متفوقا على هاري كين (13 هدفا)، سيموني إنزاجي (12 هدفا)، أدريانو (11 هدفا)، روبرتو فيرمينو (11 هدفا) وساديو ماني (11 هدفا).

- أصبح هالاند أول لاعب في بوروسيا دورتموند يسجل 30 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات في موسم واحد منذ الجابوني بيير إمريك أوباميانج الذي أحرز 40 هدفا في 46 مباراة بقميص "BVB" في موسم 2016/2017، لكن هالاند سجل أهدافه الـ31 حتى الآن في 29 مباراة فقط.

- حطَّم هالاند (19 هدفا) رقم نظيره الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل إتمام الـ21 عاما بعدما وصل إلى 20 هدفا، متجاوزا مبابي الذي سجل 19 هدفا.

- بات هالاند (20 عاما و231 يوما) أصغر لاعب يسجل في ست مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

- هالاند أيضا أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في دوري الأبطال متفوقا على كيليان مبابي (21 عاما و355 يوما) والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة (22 عاما و266 يوما).

- أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث احتاج 14 فقط، بواقع 10 مباريات أقل من صاحب الرقم القياسي السابق (هاري كين 24 مباراة).

- لم يسجل أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند منذ مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا في شهر سبتمبر 2019، حيث أحرز منذ أول مباراة له 20 هدفا حتى الآن.

- هالاند أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين في أربع مباريات متتالية بالمسابقة.