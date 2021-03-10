"بعد ارتباط اسمه بالزمالك".. الإعلام السعودي يثير الجدل حول كارتيرون (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ارتبط اسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي، بالعودة من جديد لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك في ولاية ثانية خلال المرحلة المقبلة.

وتعقد اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في الوقت الحالي عدد من الجلسات للتناقش حول وضع فريق الكرة وتحديد مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ومعاونيه وكذلك الجهاز الإداري بعد الخسارة الأخيرة أمام الترجي التونسي 3-1 بدوري أبطال أفريقيا.

وأشارت تقارير إعلامية، الى أن كارتيرون، يعد من الأسماء المرشحة بقوة، للتواجد على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حال تقرر توجيه الشكر لباتشيكو، خاصة بعد التواصل "شفهياً" مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي اعتذر بشكل ودي.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر مسؤول في نادي التعاون السعودي، الذي أكد أن هناك غموض يُحيط بموقف كارتيرون مع الفريق، وأنه لا يستطيع التأكيد على بقاء المدرب من عدمه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر، الى أن الأمور سوف يتم حسمها بشكل نهائي بعد المباراة المقبلة للتعاون في الدوري السعودي.

ويستعد التعاون الذي يحتل المركز الخامس بترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، لمواجهة أبها في مباراة الجولة الـ23 للمسابقة مساء يوم الأربعاء.

وأثار الإعلامي السعودي عمر إبراهيم الربدي الجدل على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والذي سبق له العمل كمدير للمركز الإعلامي لنادي التعاون، بعدما كتب تغريدة تشير الى رحيل كارتيرون عن التعاون بعد مباراة أبها.

وقال الإعلامي السعودي في تغريدته "ستكون مباراة التعاون أمام أبها يوم غدٍ الأربعاء هي آخر مباراة يقودها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد أن اتفقت إدارة نادي التعاون على إقالته من تدريب السكري مهما كانت نتيجة المباراة..!!".

وواصل الإعلامي السعودي قائلاً "وسيكون المدرب أقرب من أي وقت مضى من العودة لنادي الزمالك "وبالمجان"..!!".

وتناول الإعلام السعودي موقف باتريس كارتيرون مع التعاون وسط إشارات لما قام به المدرب في وقت سابق مع الزمالك ورحيله بشكل مفاجئ.

وقال سعد المهدي عبر قناة "السعودية الرياضية" "تلك مسألة خطيرة، إدارة التعاون يجب أن يكون لديها مؤشرات ومعلومات حول موقف المدرب، لا يمكن أن يكون لديهم إحساس بأن المدرب سوف يترك الفريق ولا يكون هناك أي ردة فعل".

وتابع "على مستوى الجماهير لن يكون هناك أزمة أو تأثير، ولا يكون مشكلة اذا رحل، لكن يجب أن يكون هناك رد فعل من إدارة التعاون".

ومن جانبه قال مساعد العبدلي "كارتيرون مشكلته مشكلة كبيرة، نتذكر ما فعله مع الزمالك، بالنسبة لي كمحب للزمالك، لا يجب أن يعود للنادي، فجأة وبدون مقدمات بعد البطولات التي حققها طلب الرحيل ولم يكن واضحاً".

وشدد "لا يمكن أن تثق في كارتيرون بعد ما فعله مع نادي الزمالك".

وصرح طلال آل الشيخ أحد مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم "نعلم اسلوب إدارة الزمالك السابقة وما حدث مع كارتيرون، لكن في النهاية هناك عقد، صمت إدارة التعاون بالنسبة لي مبرر خاصة وأن الفريق يستعد لمباراة مرتقبة".

ولم يخرج بعد أي تصريح رسمي من مسؤولي الزمالك حول موقف البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه المعاون من تدريب الفريق.

ووفقاً لمصدر في نادي الزمالك لـ"الخليج 365" فهناك بعض الأصوات تنادي بتغيير شامل في الجهاز الفني، وأصوات أخرى تميل فقط لإجراء بعض التعديلات في المساعدين المصريين وكذلك الجهاز الإداري.