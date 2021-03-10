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أكد نجم التنس السويسري روجر فيدرير أن قطر كانت على قدر المسئولية منذ إعلان استضافتها كأس العالم 2022 مؤكدًَا ثقته أن المونديال الأول في الشرق الأوسط سيكون حدثًا رياضيًا رائعًا بعد ما شاهده من بنية تحتية وملاعب رياضية رائعة.
وقال النجم السويسري في تصريحات صحفية على هامش مشاركته ببطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس في العاصمة القطرية الدوحة :”أتذكر جيدًا يوم الإعلان الرسمي عن استضافة قطر للبطولة، الجميع لم يصدق ذلك ولكن قطر نجحت في الاستعداد الجاد للاستضافة وهذا ما وقفت عليه خلال مشاهدتي على أرض الواقع”.
وعن حضوره للبطولة العام المقبل قال :”أتمنى أن أكون حاضرًا لأني لم أكن محظوظًا من قبل بمتابعة وحضور المونديال بسبب ارتباطي بالمنافسات ولكن سأحاول التواجد في مونديال قطر 2022“.
وأضاف النجم السويسري :”سعيد بالعودة مجددًا للدوحة والمشاركة في بطولة قطر للتنس، فالبلد تغير كثيرا وأصبح أكثر جمالًا مقارنة بأخر زيارة لي وصراحة أعجبت كثيرًا بالأجواء في قطر “.
وأردف :”مجرد المشاركة في البطولة هو فوز بالنسبة لي بعد فترة التوقف الطويلة، قمت بتحضيرات لمدة 3 أشهر وأتمنى أن أكون في أتم الجاهزية”.
كانت هذه تفاصيل خبر السويسري فيدرير: كأس العالم 2022 سيكون رائعًا وقطر تغيرت كثيرًا عن السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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