كلينسمان يأمل في أن يزوره لوف في كاليفورنيا بعد استقالته من تدريب المانشافت

أعرب يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، عن أمله في أن يزوره في كاليفورنيا، يوأخيم لوف، مساعده السابق والمدير الفني الحالي للمانشافت.

جاء ذلك بعد إعلان لوف اليوم الثلاثاء اعتزامه الاستقالة من منصبه في الصيف المقبل بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وفي تصريحات لمحطة “شبورت 1″، قال كلينسمان:” أكن احترامًا كبيرًا لقرار يوأخيم لوف، فقد فعل أشياء كثيرة لا يمكن تصديقها لكرة القدم الألمانية خلال كل السنوات التي تولى فيها مهام منصبه”، كما أنه كسب سمعة كبيرة وحظى بالإحترام”.

ورأى نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق أن لوف ” سيرفع تماما بالتأكيد” من مستوى طبيعته الحياتية بعد كل هذه الفترة الطويلة التي قضاها كمدير فني للمنتخب الألماني ” وبعد بطولة كأس الأمم الأوروبية سيكون لديه أخيرا وقت لكي يزورني في كاليفورنيا”.

كان لوف61/ عامًا/ تولى منصب المدير الفني المساعد لكلينسمان في الفترة بين 2004 حتى بعد بطولة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب المدير الفني للمنتخب.

وتابع كلينسمان:” أنا على قناعة بأنه لم يفقد رغبته في ممارسة مهنته، وأنه سيودع المنتخب ببطولة أوروبية رائعة”.