الدوري الجزائري | جمعية الشلف يعين إيجيل مدربًا جديدًا

عين نادي جمعية أولمبي الشلف الناشط بدوري المحترفين الجزائري مساء الثلاثاء، الوطني مزيان إيجيل، مدربًا جديدًا له.

وبات إيجيل، ثالث مدرب يقود جمعية الشلف منذ انطلاق الدوري نهاية نوفمبر الماضي بعد فضيل موسي، ونذير لكناوي.

وانفصل إيجيل، الشهر الماضي عن تدريب نادي شبيبة الساورة بالتراضي ليعود لتدريب جمعية الشلف الذي قاده لنيل اللقب الأول لمسابقة دوري المحترفين في موسم /2010 2011، لأول مرة في تاريخ النادي.

يذكر أن جمعية أولمبي الشلف تراجع للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الجزائري الذي يحتله مناصفة مع اتحاد بسكرة برصيد 16 نقطة، بعدما مني بخمس هزائم متتالية.

ويعود أخر فوز للفريق إلى 30 يناير الماضي عندما تغلب على ضيفه ناي بارادو 2 / 1 في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري.