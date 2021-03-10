الدوري الاماراتي | مدرب خورفكان: ندخل مباراة الشارقة بمعنويات مرتفعة

أكد كايو زاناردي مدرب خورفكان أن فريقه سيدخل مباراة الشارقة المقرر إقامتها الخميس القادم في الجولة الـ20 بدوري الخليج العربي الإماراتي بمعنويات عالية بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق في مباراته الماضية أمام الظفرة والتي فاز بها 5 / 1.

وقال زاناردي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:” ما يعيشه فريق الشارقة لا يعني أن المواجهة ستكون سهلة، لأنه فريق قوي ويمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية والقادرة على تغيير نتيجة أي لقاء في أي وقت، وهو ما تحدثت فيه مع لاعبي فريقي خلال الأيام الماضية حتى نقدم مباراة قوية ونتيجة ترضي طموحاتنا”.

وقال زاناردي :”يجب أن يكون الحذر شديدًا من لاعبي فريقي في هذا اللقاء المهم لنا بشكل عام “.

وشدد المدرب على ثقته الكبيرة بلاعبي فريقه قائلًا :”ثقتي لا حدود لها في كل العناصر الموجودة بقائمة الفريق. الفوز على الظفرة منحنا دافعًا جيدًا وقويًا، لتقديم مستويات جيدة، ونحن سنذهب للشارقة، من أجل العودة بنتيجة إيجابية”.