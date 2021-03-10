كأس الكونفدرالية | مدرب نكانا الزامبي: هدفنا تحقيق الفوز أمام بيراميدز

أكد كيلفين كايندو المدير الفني لفريق نكانا الزامبي أن هدفهم هو الخروج بنتيجة إيجابية في مباراتهم أمام بيراميدز المصري المقرر لها غدًا الأربعاء بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال كايندو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء إن بيراميدز فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن في النهاية هي مباراة يتطلع فريقه للعودة منها إلى زامبيا بنتيجة جيدة.

وأضاف أن الدوري الزامبي قوي ويخلق منافسة قوية ومن أهم البطولات في أفريقيا والمنافسة فيه صعبة، وهو ما يستهلك الفرق الزامبية في القارة، خاصة وأن الدوري متاح فيه التعاقد مع لاعبين أجانب من مختلف القارة، موضحًا أنه يرشح بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي للمنافسة على لقب الكونفيدرالية في النهاية.

وأوضح أنه من الصعب تحقيق التوازن بين المنافسة القارية والمحلية، في ظل عدم وجود بدلاء متاحين.

وشدد على أن رحلات السفر الطويلة في البطولات القارية تجعل اللاعبين يشعرون بصعوبة بالغة وبإجهاد واضح، مؤكدًا أن الفريق افتقد للعديد من النقاط السهلة في الدوري جعله يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، وحاليًا يسعى للعودة بقوة وتقديم المستوى المطلوب والخروج من الأزمة.

من جانبه، أشاد كيلفين مايا قائد الفريق بالاستقبال الجيد من قبل مسؤولي بيراميدز خلال تواجدهم في مصر.

وشدد على أن بيراميدز فريق قوي وتابع بعض مبارياته ويمتلك إمكانيات هائلة ولاعبين على أعلى مستوى وبإمكانهم تحقيق لقب الكونفيدرالية حيث وصلوا للنهائي في النسخة الماضية، ولكن نكانا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه ويظهر بصورة مختلفة عما يقدمه في الدوري الزامبي.

وأضاف أن دور المجموعات بالكونفيدرالية يحتاج لتجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما سيسعى إليه فريقه في مواجهة بيراميدز القوي الذي يخوض اللقاء على ملعبه.

وأوضح أن عادة اللعب أمام فرق من شمال أفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية لأن طرق اللعب مختلفة تمامًا عن باقي كرة القدم الأفريقية.