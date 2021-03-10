الدوري الاماراتي | مدرب شباب الاهلي دبي: نسعى لتحسين وضعنا بترتيب الدوري

شدد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي على أهمية مباراته القادمة أمام فريق عجمان المقرر إقامتها بعد غد الخميس في الجولة العشرين بدوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء :”بالرغم من التعادل في المباراة السابقة أمام الجزيرة، يلزمنا الاستمرار في العمل من أجل تحسين وضع الفريق ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية، المباراة مهمة بالنسبة للطرفين، نحتاج لنتيجة ايجابية لتعديل ترتيبنا في الدوري كما يسعى عجمان لتحسين مركزه في البطولة”.

وأضاف :”لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين يقدمون مستويات متميزة، كل اللاعبين شاركوا في المباريات، الفريق يحتاجهم جميعًا في ظل الجدول المضغوط إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا، بالنسبة لي ليس مُهمًا من يشارك لكن المهم أن يفوز الفريق”.

وقال:” تقارب مستوى اللاعبين ربما يصعب مهمتنا في اختيار التشكيل الأساسي للمباراة، لكن في نفس الوقت يعطي الجهاز الفني مزيدًا من الخيارات، جميع اللاعبين بالنسبة لي أساسيين، ما يقدمه الفريق نتاج عمل كل المجموعة حتى الذين لا يشاركون لأنهم منافسين لهم في التشكيلة الأساسية”.