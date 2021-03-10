مدرب بيراميدز: هدفنا المنافسة على لقب الكونفيدرالية

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، إن مباراة الفريق أمام نكانا الزامبي غدًا الأربعاء في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، ستكون صعبة لرغبة النادي في حصد لقب البطولة.

وقال المدرب الارجنتينى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء إن الفريق يسعى لمواصلة مشواره القوي في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي محليًا وقاريًا.

وأضاف أن نكانا فريق قوي وصاحب خبرات أفريقية ومواجهته لن تكون سهلة مشيرًا إلى أن تركيز الفريق ينصب على الفوز وبدء دور المجموعات بشكل قوي.

وأوضح أن فريق بيراميدز جاهز للمباراة بعدما حقق نتائج جيدة في الفترة الماضية.

وشدد على أنه لابد من الاستمرارية ومواصلة الانتصارات على مختلف الأصعدة أملًا في الفوز.

من جانبه أكد عمر جابر لاعب وسط الفريق أن مباراة نكانا صعبة للغاية كونها البداية في دور المجموعات.

وقال جابر إن البداية دائمًا أصعب شيء وفريقه يسعى لتحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط تجعل بيراميدز في قمة المجموعة القارية قبل خوض اللقاء الثاني في تنزانيا.

وأوضح أن بيراميدز تأهل للنهائي في العام الماضي خلال أول مشاركة قارية له، واللاعبون تعاهدوا على الفوز بالبطولات في الموسم الجاري، والتتويج بلقب الكونفيدرالية هو الهدف الرئيسي للفريق.