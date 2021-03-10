شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة : قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد .. ومواجهة المقاولون صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خالد عيد، المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، خلال تصريحات تليفزيونية: «غزل المحلة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، وقد اعتمدنا على استغلال المساحات خلف السيد سالم وعمار حمدي، وكان يمكنه التسجيل أمام الاتحاد».

وأضاف أن «مواجهة المقاولون العرب المقبلة صعبة، الدوري هذا الموسم قوي، وكل الفرق مستواها متقارب».