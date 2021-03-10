شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم : الأهلي سيعاني أمام الإسماعيلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق أن الفريق سيتأثر كثيراً بغياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر .

وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية: الأهلي سيعاني من غياب علي معلول و محمود وحيد ، بالإضافة إلى أيمن أشرف .

واختتم أبو مسلم : أتوقع مشاركة أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيسر ، فهو الخيار الأنسب لتعويض علي معلول ووحيد .