شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : قادرون على هزيمة الأهلي لكننا الأكثر تعرضًا للظلم التحكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن فوز الإسماعيلي على الأهلي في مباراتهما المقررة اليوم الخميس في الدوري الممتاز أمر طبيعي لأن الاسماعيلي ناد كبير جدا وسبق وفاز على الأهلي أكثر من مرة.

وأكد وحيد أن الكبوة التي يمر بها الدراويش لن تؤثر على هذه المباريات الكبرى.

وذكر أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير هذا الموسم، وأنه الأكثر تعرضاً للظلم التحكيمي هذا الموسم رغم تواجد تقنية "Var".

وأضاف وحيد في تصريحات تليفزيونية، أن التحكيم أضاع على الإسماعيلي العديد من النقاط هذا الموسم وبشهادة خبراء التحكيم، وهو ما أثر على ترتيب الفريق في جدول الدوري العام.