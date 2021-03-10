شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد : مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي ستكون صعبة .. والشحات لغز كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المقرر لها الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز، ستكون صعبة على الفريقين.

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية، إن المباراة ستكون صعبة على الأهلي رغم موقف الإسماعيلي في ترتيب الجدول، إلا أنها تبقى دائمًا مباراة ذات طابع خاص.

واختتم السيد: « الأهلي سيعاني لعدم وجود ظهير أيسر نظراً لإصابة على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، كما أن حسين الشحات أصبح لغزاً كبيراً في تشكيل الأهلي وهناك علامات استفهام على مستواه خلال الفترة الحالية».