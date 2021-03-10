شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس ضد بورتو : أوليفيرا يخطف الأضواء في غياب رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بورتو البرتغالي كبرى مفاجآت مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وتأهل لدور ال8 من المسابقة بعد أن تفوق على يوفنتوس بفضل الأهداف خارج القواعد في مجموع المباراتين ضد بطل إيطاليا مع خسارته بنتيجة 3-2 (4-4 بمجموع المباراتين)

وأنتهى الوقت الأصلي بتقدم يوفنتوس بنتيجة 2-1 (نفس نتيجة مباراة الذهاب)

وأفتتح لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا التسجيل للضيوف في الدقيقة 19 بعد ركلة جزاء، حصل عليها زميله مهدي طارمي نتيجة تدخل من المدافع التركي ميريح ديميرال.

وعدل يوفنتوس النتيجة بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق فيدريكو كييزا.

وتعرض الإيراني مهدي طارمي للطرد بعد حصوله على إنذارين خلال الفترة بين الدقيقة 52 و54.

وسجل يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق كييزا في الدقيقة 63، ليتعادل الفريقين بمجموع المباراتين.

ولعب الفريقان وقت إضافي، وكانت المفاجآة من الضيوف الذين سجلوا اولًا في الوقت الإضافي بواسطة سيرجيو أوليفيرا مجددًا الذي سجل في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل ان يرد يوفنتوس مباشرة بهدف عن طريق أدريان رابيو، لكن ذلك لم يكن كافيًا لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 ويغادر يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور ال16 للموسم الثاني على التوالي.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا الذي خطف الأضواء من مواطنه كريستيانو رونالدو.

أوليفيرا سجل هدفي فريقه في المباراة، ربح 7 إلتحامات أرضية وهوائية، أفتك الكرة مرتين، راوغ بدقة 100%، صنع فرصتين للتهديف، وكان أكثر لاعب تمريرًا من جانب الضيوف (46 تمريرة سليمة).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

سيريجو أوليفيرا سجل خمسة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم – أكثر بثلاث أهداف من أي لاعب أخر في الفريق.

هذا هو أفضل سجل تهديفي للاعب وسط من بورتو في دوري الأبطال منذ السلوفيني زاهوفيتش مع الفريق في نسخة موسم 1998/1999 (سجل 7).

بورتو استقبلوا 3 أهداف الليلة بعد أن كانوا استقبلوا هدف وحيد في أخر 6 مباريات – قبل مواجهة اليوم- بدوري الأبطال.

بورتو تقدموا في النتيجة خارج قواعدهم في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أبريل 2009.

فيدريكو كييزا اشترك في تسجيل 5 أهدف في أخر 4 مباريات بمختلف البطولات (سجل 3 وصنع 2)

كييزا اشترك في تسجيل 5 أهداف في أخر 4 مباريات له بدوري الأبطال (سجل 4 وصنع هدف).

هدف كييزا الأول هو الهدف رقم 500 لـ يوفنتوس في المسابقات الأوروبية. رابع نادي يحقق ذلك بعد ريال مدريد (726) وبرشلونة (704) وبايرن ميونخ (577).

فيدريكو كييزا هو أول إيطالي يسجل هدفين أو أكثر مع يوفنتوس في مباراة بأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ فيليبو إنزاجي ضد مانشستر يونايتد في أبريل 1999.

كريستيانو رونالدو اشترك في تسجيل 82 هدفًا في أخر 78 مباراة لعبها في أدوار خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا (سجل 67 وصنع 15).

أدريان رابيو سجل ضد لاتسيو وضد بورتو ليكون قد سجل في مباراتين متتاليتين في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ مارس 2016 (مع باريس سان جيرمان)

كان هناك 104 ثانية فصلت بين هدف بورتو الثاني وهدف يوفنتوس الثالث.

كريستيانو رونالدو فشل في الوصول للدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا لـ 3 مواسم على التوالي للمرة الأولى منذ الفترة بين 2004 لـ 2006 (مع مانشستر يونايتد).

يوفنتوس غادر الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا في 6 من أخر 7 مرات خسر فيها مباراة الذهاب.

بورتو بلغ دور ال8 لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018/2019، وكان ذلك ايضًا على حساب فريق إيطالي وقتها (روما).