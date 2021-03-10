شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينصح محمد صلاح بالانضمام إلى ريال مدريد والرحيل عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد زيدان نجم منتخب مصر وفريق بروسيا دورتموند السابق، إن فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يعاني من أزمات دفاعية خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الحالية لموسم 2020 – 2021.

قال زيدان، إن محمد صلاح لاعب قوي وسريع وفارق بقوة خلال هذا الموسم مع ليفربول، فالأرقام تتحدث عن نفسها، أهداف محمد صلاح وضعت فريق ليفربول في المنطقة الدافئة للدوري الإنجليزي.

وعن رحيل محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل سواء إلى صفوف ريال مدريد أو غريمه التقليدي برشلونة، قال النجم المصري المعتزل لكرة القدم، أنصح صلاح بالانضمام لصفوف أي منهما سواء الفريق الكتالوني أو الميرنجي، كلاهما ناديين عملاقين في أوروبا وإسبانيا.

وأكد زيدان، حال رحيل انضمام محمد صلاح لصفوف برشلونة، شيشكل النجم المصري جبهة قوية للغاية مع ليونيل ميسي، وحال انتقاله إلى ريال مدريد سيكون لاعبا مميزا للغاية خاصة وأن الملكي لم يمتلك أي أجنحة قوية على الخطوط في النواحي الهجومية، ولكن صلاح عليه أن ينتقل في هذا التوقيت لهذين الناديين الإسبانين لصناعه مجد كروى آخر في الدوريات الأوروبية.