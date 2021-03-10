شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ضد بورتو.. كريستيانو رونالد يحقق رقما كارثيا في مشواره الكروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق كريستيانو رونالدو رقما سلبيا وكارثيا في تاريخه الكروي بعد فشله في التسديد على المرمى خلال لقاء بورتو الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي به الفريق البرتغالي بمجموع اللقاءين 4/4 مستفيدا بتسجيله في شباك المنافس على أرضه.

ولم يسدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى تسديدة واحدة طوال 120 دقيقة في لقاء اليوفي وبورتو البرتغالي، خاصة وأنه ظهر بعيدا تماما عن مستواه الفني المشهود له بالقوة والسرعة.

وكان أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة بورتو المقرر لها، الثلاثاء الموافق 9/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق بورتو على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني- بنسوليو – بوفون- الدفاع: كيليني- دي ليخت- ساندرو- كوادرادو- بونوتشي- ديميريل- دي باردو- دراجوسين – فرابوتا- الوسط: آرثر- رامزي- ماكيني- كييزا- رابيو- برنارديسكي- فاجيولي – كولوسيفسكي- الهجوم: رونالدو- موراتا.