شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يكشف عن أولى صفقات الأهلي .. ويؤكد: موسيماني ‏طلب ضم 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، طالب بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة في الصيف المقبل.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية:" موسيماني يرغب في ضم ظهير أيمن وكذلك أيسر، بالإضافة إلى مهاجم صريح وجناح أيمن".

وواصل:" أحمد سمير، جناح طلائع الجيش سيكون اولى الصفقات الرسمية للأهلي في الموسم الجديد بعد الاتفاق معه "

ويلعب الأهلي مساء اليوم الأربعاء أمام الإسماعيلي بمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث بـ 24 نقطة من 10 مباريات.

وكان سمير قد أثار الجدل برسم شعار الأهلي "النسر" خلال تدريبات فريقه الأحد الماضي، فضلاً عن ظهوره عبر شاشة القناة الرسمية في اليوم ذاته.,