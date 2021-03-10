شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وبورتو .. السيدة العجوز يودع دوري أبطال أوروبا بقيادة كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل بورتو البرتغالي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من خسارته أمام يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو بنتيجة (3-2) في إياب دور الـ 16 من المسابقة، مستفيدًا بقاعدة تسجيل أهداف خارج الأرض.

وأحرز سيرجيو أوليفيرا هدفي بورتو بالدقائق 19 من ركلة جزاء و115، فيما سجل أهداف يوفنتوس كل من فيديريكو كييزا بالدقائق 49 و63، وأدريان رابيو بالدقيقة 117.

كان بورتو قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال، بنتيجة (2-1)، ليتأهل بعد تسجيله لهدفين خارج أرضه، ويقصي اليوفي من المسابقة.