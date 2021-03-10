شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يحاول تخفيض الشرط الجزائي لباتشيكو .. وكارتيرون ‏يرحب بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي أحمد شوبير، أن مسئولي نادي الزمالك يجرون بعض المحاولات لتخفيض الشرط الجزائري في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، تمهيداً لرحيله عن منصبه وفك الارتباط بين الطرفين.

وأضاف شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«أتوقع صعوبة تخفيض الشرط الجزائي في عقد باتشيكو».

وواصل:«هناك أصوات تنادي بالتعاقد مع كارتيرون وأخرى تطلب هيكتور كوبر، من بين مسئولي الزمالك، والفرنسي كارتيرون أبدى ترحيباً بالعودة».

وأنهى تصريحاته:«الأسباب التي كانت وراء رحيل كارتيرون أزيحت الاّن وبإمكانه العودة لتدريب الزمالك».

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء غدٍ الخميس، بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتراجعت نتائج الزمالك خلال المباريات الأخيرة له محلياً وقارياً وسط شكوك كبيرة حول بقاء باتشيكو في منصبه بالادارة الفريق للفريق.