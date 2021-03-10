شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية وبوروسيا دورتموند .. هالاند يواصل تحطيم الأرقام في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق نادي بوروسيا دورتموند دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد تعادله في مباراة الإياب لدور ال 16 مع إشبيلية بنتيجة 2-2، ليتأهل النادي الألماني للدور التالي بمجموع المباراتين بنتيجة 5-4.

واستفاد بوروسيا دورتموند من الفوز بنتيجة 3-2 في الذهاب على النادي الأندلسي في معقله، ليصبح اليوم هو أول الأندية التي بلغ ربع نهائي دوري الأبطال.

وواصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه ولعب دور البطولة في المباراة، فأفتتح التهديف في الدقيقة 35 ليكون هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول

وحصل بوروسيا دورتموند على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني سددها هالاند وتصدى لها المغربي ياسين بونو، قبل أن تتدخل تقنية ال VAR لتعيد الركلة بسبب عدم لمس قدم الحارس لخط المرمى قبل تسديد النرويجي لركلة جزاء، ليعيد هالاند التسديد ويسجل بنجاح في المرة الثانية.

وقلص الضيوف الفارق لهدف من خلال ركلة جزاء تسبب فيها لاعب الوسط الألماني إيمري تشان على المهاجم الهولندي لوك دي يونج، سددها الهداف المغربي يوسف النصيري ليسجل الهدف الأول لإشبيلية في المباراة في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع سجل النصيري مجددًا الهدف الثاني للضيوف، لكن في وقت متأخر لم يسمح لهم بالقتال لتسجيل هدف ثالث ومعادلة نتيجة المباراتين للعب وقت إضافي، ليغادر إشبيلية المسابقة من دور ال16 ويستمر بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

رجل المباراة:

كانت ليلة النرويجي هالاند، فبتسجيله هدفين، تمكن من تحقيق العديد من الأرقام القياسية، ولعب الدوري الرئيسي في استمرار فريقه بالمسابقة الأوروبية الأكبر.

هالاند سدد مرتين على المرمى (هدفين، 100% نجاح)، ربح ركلة جزاء، راوغ بنجاح بنسبة 100%، اشترك في الأعمال الدفاعية أخرج الكرة من مناطق الخطورة في 3 مناسبات، صنع فرصة تهديفية محققة وربح 4 من 5 التحامات أرضية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

إيرلينج هالاند هو أصغر لاعب فقط في تاريخ دوري الأبطال الذي يتمكن من تسجيل 20 هَدَفًا في المسابقة قبل أن يبلغ عامه ال21.

هالاند سجل 20 هدفًا في 14 مباراة فقط بالمسابقة، رقم غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ دوري الأبطال. (رونالدو – الهداف التاريخي للمسابقة – وصل لهذا السجل لتهديفي بعد 54 مباراة، ميسي وصل إلى هذا السجل لتهديفي بعد 38 مباراة. ). الرقم السابق كان باسم هاري كين (20 هدفًا في أول 24 مباراة).

بعمر 20 عامًا و231 يومًا، إيرلينج هالاند أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال.

هالاند هو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية بواقع هدفين في كل مباراة.

بوروسيا دورتموند سجلوا للمباراة رقم 34 على التوالي في مختلف البطولات.. رقم قياسي للنادي.

هالاند (20 هدفًا) أصبح أفضل هداف نرويجي في تاريخ دوري الأبطال محطمًا الرقم السابق باسم أولي جونار سولشيار (19 هدفًا).

يوسف النصيري هو رابع مغربي يسجل في أدوار خروج المغلوب ب دوري أبطال أوروبا بعد مروان الشماخ، مهدي بن عطية وحكيم زياش.

بوروسيا دورتموند وصل الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016/2017.

النادي الألماني لم يخسر في آخر 8 مباريات له على ملعبه في المسابقة (فاز 6 وتعادل 2).

إشبيلية حافظ على سجله السلبي بالفشل في البلوغ للدور التالي من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال/الكأس الأوروبية (المسمى القديم للبطولة) بعد خسارته مباراة الذهاب، للمرة الرابعة (بعد نسخة 1957/58 ضد ريال مدريد، نسخة 2007/2008 ضد فنربخشه ونسخة 2017/2018 ضد بايرن ميونخ).