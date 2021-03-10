شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند وإشبيلية .. هالاند يقود أسود الفيستيفال إلى ربع نهائي أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله مع ضيفه إشبيلية (2-2)، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16، مستفيدًا من فوزه ذهابا بثلاثية مقابل هدفين. المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سجل ثنائية أسود الفيستيفال في الدقيقتين 35 و54 من ركلة جزاء، فيما أحرز المغربي يوسف النصيري هدفا لإشبيلية في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الثاني في آخر لحظات المباراة.

الفريق الأندلسي كان البادئ في التهديد بتسديدة قوية من أوكامبوس على حدود منطقة الجزاء، لكن مارفين هيتز أبعد الكرة بقبضتي يديه. وجاء الرد بعد نحو دقيقتين من تسديدة أطلقها بيلينجهام، لكنها لم تكن بالقوة الكافية، لتذهب بين أحضان ياسين بونو. وتراجع أصحاب الأرض للخلف وسط ضغط إشبيلية المكثف في الدقائق الأولى، لتستمر التهديدات على مرمى هيتز، أخطرها تسديدة يمينية من سوسو، لكنها مرت بجوار القائم.

ورغم الضغط المتواصل للضيوف، إلا أن دورتموند نجح في تسجيل هدف عكس التيار بعد ضغط على دفاع إشبيلية أسفر عن هجمة عكسية، انتهت عند أقدام رويس، الذي مررها نحو هالاند، ليودعها الأخير بسهولة داخل الشباك.