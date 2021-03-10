شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد قوته الدفاعية قبل مباراة أتالانتا في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد ريال مدريد، للتدريبات اليومية بعد الحصول على راحة لمدة يوم، عقب التعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في الديربي.

في الوقت نفسه، اقترب الثنائي سيرجيو راموس وإيدين هازارد، من العودة، بعدما خاضا تدريبات فردية داخل الملعب على هامش المران الجماعي.

ويأمل زيدان مدرب الميرنجي، استعادة خدمات النجمين خلال مباراة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، وهو ما قد يدفعه لمنحهما بعض الدقائق في مباراة إلتشي بالليجا.

وأجرى راموس جراحة في غضروف الركبة اليسرى في 6 فبراير الماضي، بينما تجددت إصابة النجم البلجيكي في الجزء العلوي من العضلة الأمامية اليسرى، قبل إصابة راموس بـ 3 أيام.

أما داني كارفاخال واصل التدريبات المتخصصة داخل منشآت النادي، في إطار برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته في عظمة الحوض للساق اليسرى، والتي تعرض لها قبل يومين من مواجهة الأتلنتي.