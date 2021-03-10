شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرحل عن الزمالك بعد مباراة سيراميكا كليوباترا .. و3 مرشحين لخلافته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك قررت الإطاحة بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك من منصبه، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام غدًا الخميس.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» أن إدارة الزمالك قررت المخاطرة بعدم الإبقاء على المدرب البرتغالي باتشيكو والتفاوض مع مدير فني جديد يقود الزمالك، بدءًا من مباراة الترجي التونسي.

كما أكد حتحوت أن هناك 3 مرشحين لخلافة باتشيكو في الزمالك، وهم باتريس كارتيرون والأرجنتيني جابريل كالديرون وهيكتور كوبر، مشددًا على أن الأخير يعد الأقرب، خاصةً أن راتبه هو الأقل.

وأشار حتحوت إلى أن كوبر أبلغ إدارة الزمالك بمنحه بعض الوقت للتشاور مع أسرته حول العرض، قبل البت فيه بشكل رسمي.