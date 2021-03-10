شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن قائمة منتخب مصر .. 6 نجوم من الأهلي وخماسي ‏زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، عن قائمة منتخب مصر الأول التي سيجري الإعلان عنها خلال أيام قبل معسكر الاستعداد لمباراتي جزر القمر وكينيا.

ويلعب منتخب مصر أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 22 و25 من مارس الجاري.

ويتصدر الفراعنة مجموعة التصفيات برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن «قائمة منتخب مصر ستتضمن 4 حراس مرمي بالإضافة لكل من أحمد حجازي، على جبر، محمود الونش، محمد هاني، أيمن أشرف، عمر جابر، أحمد فتوح، محمد حمدي».

وأضاف ميدو أن «حسام البدري سيضم أيضًا كلا من طارق حامد، وعمرو السولية، ومحمد النني، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، وأوباما، ومحمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، وتريزيجيه، ورمضان صبحي، ومصطفى محمد، وكوكا، ومحمد شريف، و«أحمد سمير أو إسلام عيسى».