شكرا لقرائتكم خبر عن مصير باتشيكو يتحدد بعد مباراة الزمالك والترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الإعلامية لميس الحديدي وفقًا لما وصفته مصادر خاصة لبرنامجها «كلمة أخيرة»، من داخل نادي الزمالك، أن مباراة الأبيض أمام الترجي التونسي القادمة ستحسم مصير المدير الفني للفريق البرتغالي باتشيكو.

تابعت الحديدي عبر برنامجها المذاع على قناة «ON»، مساء الثلاثاء، «ملاحظة إن فيه كلام حول عودة كارتيرون، متسائلةً:»الناس اللي بتقول كدة، إزاي يرجع وهو ساب الفريق في عز أزمته لكن فيه كلام كتير أنه راجع«.