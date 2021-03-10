شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن عودة كارتيرون : الزمالك بات متخصصًا في عودة ‏الهاربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صلاح ، نجم ومدرب الزمالك السابق، استيائه من فكرة طرح اسم الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل العودة لتدريب فريق الكرة بالنادي.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية:«هل أصبح الزمالك الاّن متخصصًا في عودة المدربين الهاربين؟».

وأضاف أنه «كنت ضد عودة باتشيكو عقب هروبه من الزمالك والاّن يتردد اسم كارتيرون وأرفض عودته للنادي.

وأكمل ظهير الزمالك في فترة الثمانينات تصريحاته قائلاً:«كارتيرون لن يكون مدرباً في حالة عودته للزمالك ولكنه سيصبح تاجراً وأرفض عودته بشدة».