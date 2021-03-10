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محمد صلاح عن عودة كارتيرون : الزمالك بات متخصصًا في عودة ‏الهاربين

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صلاح ، نجم ومدرب الزمالك السابق، استيائه من فكرة طرح اسم الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل العودة لتدريب فريق الكرة بالنادي.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية:«هل أصبح الزمالك الاّن متخصصًا في عودة المدربين الهاربين؟».

وأضاف أنه «كنت ضد عودة باتشيكو عقب هروبه من الزمالك والاّن يتردد اسم كارتيرون وأرفض عودته للنادي.

وأكمل ظهير الزمالك في فترة الثمانينات تصريحاته قائلاً:«كارتيرون لن يكون مدرباً في حالة عودته للزمالك ولكنه سيصبح تاجراً وأرفض عودته بشدة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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