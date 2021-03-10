شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح ينتعش بعودة الثلاثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ظهر أمس (الثلاثاء) إلى مدينة حفر الباطن، بعد أداء التدريبات مباشرة، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الباطن اليوم (الأربعاء) ضمن الجولة الثالثة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختتم الفريق استعداداته وسط حماس كبير ساد التدريب الذي أجراه بملعب النادي الرئيسي بالأحساء قبل المغادرة، وقسّم المدير الفني للفريق يانييك فيريرا اللاعبين لمجموعتين، وأجرى مناورة تكتيكية على مساحة ثلث الملعب عمل خلالها على تطبيق الخطة التي ينوي الدخول بها أمام الباطن، وأظهر اللاعبون جاهزية كبيرة من خلال المناورة.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع عودة الظهير الأيمن نواف بوشل للمشاركة أساسيا أمام الباطن بعد غيابه عن المواجهة الماضية بسبب الإيقاف، فيما شهدت التدريبات الأخيرة مشاركة اللاعب المحترف المغربي مراد باتنا ولاعب خط الوسط ماجد كنبه بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي ومن الممكن مشاركتهما أمام الباطن.