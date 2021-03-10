شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والشباب.. مواجهة إصرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 5 مواجهات من العيار الثقيل، وتأتي أقواها المواجهة المرتقبة التي تجمع الاتحاد (ثالث الدوري) بضيفه الشباب متصدر الدوري عند الساعة 8:45، كما يخوض الفتح (المركز 14) لقاء صعباً أمام مضيفه الباطن (عاشر الدوري) عند الساعة 3:50، ويستضيف القادسية (ثامن الدوري) فريق العين (المركز 16) عند الساعة 6:25، ويلتقي التعاون (خامس الدوري) ضيفه أبها (المركز 11) عند الساعة 6:50، ويحل الرائد (المركز 13) ضيفاً على الفيصلي (تاسع الدوري) عند الساعة 8:15.الليث في اختبار النمور

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الشباب بحثاً عن 3 نقاط مهمة تقلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط فقط، إذ يدخل العميد هذا اللقاء بعد تحقيقه فوزين متتاليين وبالأربعة أمام القادسية والوحدة ليصل للمركز الثالث برصيد 38 نقطة جمعها من 10 انتصارات و8 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 24 هدفاً، أما فريق الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تعادله الصعب مع القادسية ليصل للنقطة 45 وحصدها من 13 انتصاراً و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 45 كأقوى خط هجوم وعليه 26 هدفاً، ويطمح الليث من خلال لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث والابتعاد عن مضيفه بفارق 10 نقاط كاملة والمحافظة على صدارته.

لمن الهروب اليوم

على ملعبه بحفر الباطن يخوض فريق الباطن لقاء صعباً ومصيرياً أمام الفتح الباحث عن طوق النجاة من خلال هذا اللقاء، ويطمح صاحب الأرض الفريق السماوي لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل الباطن المركز العاشر برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه مثلها، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بحثاً عن الفوز وكسر سلسلة الخسائر التي تعرض لها في الجولات الثلاث الأخيرة، والتي أطاحت به للمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 7 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 43 هدفاً، وفوزه الليلة سيجعله متساوياً مع مضيفه بعدد النقاط وابتعاده قليلاً عن مراكز الهبوط.

القادسية يهدد العين

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يواجه فريق القادسية الطامع لتحسين مركزه لقاء لن يكون سهلاً أمام العين الطامح للبقاء موسما آخر في دوري المحترفين، وتميل الكفة لمصلحة صاحب الأرض فريق القادسية الذي تمكن من احتلال المركز الثامن برصيد 30 نقطة حصدها من 7 انتصارات و9 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 33 وعليه 34 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء مفتقداً طعم الانتصارات في الجولات الست الأخيرة، إذ تعادل في 3 وخسر مثلها ويحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 23 وعليه 45 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري.

الرابع هدف التعاون أمام أبها

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه أبها بحثاً عن النقاط الثلاث وانتزاع المركز الرابع، إذ يحتل سكري القصيم المركز الخامس برصيد 32 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 19 هدفاً، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء بعد أن تنفس الصعداء قليلاً بفوزه على الرائد في الجولة الماضية ويسعى للفوز على التعاون في لقاء الليلة للوصول لبر الأمان، إذ يحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 38 هدفاً.

الفيصلي يخشى انتفاضة الرائد

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الرائد لقاء مصيرياً أمام مضيفه الفيصلي، إذ يأمل رائد التحدي تحقيق الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط، فالفريق يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 34 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء بعد أن قدم مستويات مميزة في آخر 10 جولات لم يذق فيها طعم الخسارة إلا في لقاء وحيد ليقفز للمركز التاسع برصيد 30 نقطة حصدها من 7 انتصارات و9 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 28 هدفاً.