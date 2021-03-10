شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطاحته بكاشينا.. كاريلي يتحدى هيرنانديز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجدد الإثارة والندية بين الاتحاد والشباب من خلال مواجهة الكلاسيكو التي ستقام على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى مدرب الاتحاد البرازيلي كاريلي لتأكيد تفوق فريقه في مباريات الفريقين في الموسم الحالي بعد أن نجح في قيادة العميد لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بعد إقصاء الفريق الشبابي من دور نصف النهائي بعد التفوق بنتيجة مباراتي الفريقين التي انتهت 1/1 ذهابا، و2/1 إيابا، وأسهم في إقالة مدرب فريق الشباب البرتغالي كاشينا، وحاليا يطمح المدرب كاريلي لتأكيد تفوق فريقه بقيادة العميد للفوز في مواجهة الكلاسيكو الليلة أمام الشباب، بعد أن انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 وتعزيز فرصة فريقه في المنافسة على لقب الدوري، والتفوق على المدرب الشبابي الحالي الإسباني هيرنانديز في المواجهة الأولى بينهما.

هذا ويتطلع مدرب الشباب هيرنانديز لقيادة فريقه للانتصار وحصد النقاط الثلاث من أمام الفريق الاتحادي ومواصلة انفراد فريقه بصدارة ترتيب فرق الدوري، إلى جانب التفوق على مدرب الاتحاد كاريلي في أولى المواجهات بينهما في الموسم الحالي.

وكان المدرب هيرنانديز حصد جائزة أفضل مدرب لشهر فبراير الماضي في دوري المحترفين.