شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد حمدالله ومايكون قبل الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - يواصل النصر تحت إشراف الكرواتي ألين هورفات استعداداته الجادة لخوض اللقاء الدوري أمام الأهلي غدا (الخميس) في جدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيغيب عن مباراة الأهلي أيمن يحيى، وعبدالمجيد الصليهم للإصابة، وفي المقابل سيتواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد عودته من الإصابة، والبرازيلي مايكون بيريرا بعد نهاية فترة الحجر المنزلي بعد عودته مؤخراً، والمهاجم رائد الغامدي الذي غاب عن مباراة الاتفاق الماضية بعد وصوله إلى الرياض قادماً من جدة لظروفه العائلية، وكذلك المهاجم فراس البريكان بعد خروجه من المستشفى لتعرضه لعارض صحي أدى إلى تنويمه في المستشفى الفترة الماضية. وسيستعين بهم المدرب على حسب حاجته الفنية.