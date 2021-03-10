شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد حمدالله ومايكون قبل الأهلي والان مع التفاصيل

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات