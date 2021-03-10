شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون: الزمالك فاوضنى منذ شهرين واتصالاته توقفت.. والأهلى طلبنى قبل عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأرجنتينى جابرييل كالديرون، المدير الفنى الأسبق للمنتخب السعودى، عن تفاوض الأهلى والزمالك معه منذ فترة طويلة ولكن لم يتم التعاقد، مؤكدا: "وإن كنت أتمنى تدريب أحد قطبى الكرة المصرية".

قال كالديرون، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك منذ شهرين تواصل معى ولكن توقف التفاوض ولم يستمر، وقبل عامين تفاوض معى الأهلى ولكن لم يتم الاتفاق، وأتمنى العمل فى دولة رائعة ودورى قوى مثل مصر".

وأكد المدرب الأرجنتينى أن سبب توقف المفاوضات مع الزمالك ليس من جانبه، مضيفا: " توقف الزمالك عن الاستمرار فى التفاوض ربما فضلوا مدير فنى آخر، ومن ناحيتى أحترم الزمالك، وهو فريق كبير، وأعشق التحديات الكبيرة، وكنت أتمنى هذه الفرصة لتحقيق نجاحات كبيرة"، موضحا: "أملك خبرة أكثر من باقى المدربين الأرجنتينيين فى المنطقة العربية، وأعرف اللاعب العربى وعقليته"، مؤكدا أنه يلعب كرة هجومية.

وفيما يخص محمد صلاح شدد أنه يستطيع اللعب فى باريس سان جيرمان، ومن أحسن اللاعبين الآن، ويستطيع تحقيق النجاح فى أى فريق بالعالم.

ودخل عماد متعب نجم الأهلى السابق على خط الحوار مع كالديرون معربا عن سعادته للتدرب على يد كالديرون عندما كان لاعبا في نادى الاتحاد السعودى، لأنه يجيد التعامل مع اللاعبين وهو مدرب جريء، والفكر التكتيكى يقدمه بشكل جيد جدا، ويأخذ المخاطرة بشكل مدروس وقادر على النجاح شريطة توافر العناصر المناسبة، لأنه يحب الكرة الهجومية ويهاجم بشكل جيد.

فيما رد كالديرون على ما قاله عماد متعب، مؤكدا أنه أكثر من لاعب سواء فى عقليته وسعيد بتدريبه وهو كان إضافة للفريق.