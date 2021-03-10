شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: الدوري التركي محطة قوية لـ مصطفى محمد للانطلاق فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد زيدان، نجم الكرة المصرية السابق، بمستوى مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، موضحا أن بداية اللاعب كانت مفاجأة للجماهير المصرية.

وأضاف زيدان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، مع مدحت شلبي، على فضائية أون تايم سبورتس2: "مصطفى محمد من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر حاليا، سواء على المستوى المهاري والأخلاقي والبدني، والثقة التى حظى بها في بدايته كانت غير متوقعة".

وتابع زيزو: "مصطفى محمد بالنسبالي هو نمبر وان كمهاجم رقم 9 في الكرة المصرية حاليا، ويسبق جميع منافسيه في مستوى التطور الذي يسير به، كما أن الدوري التركي محطة قوية للدوريات الأوروبية الكبرى".

وأبدى زيدان سعادته لاختيار مصطفى محمد لنادي جالاتا سراي على حساب سانت إتيان، موضحا أنه اختار واحد من الأقطاب الثلاثة الكبرى في تركيا، وبالتالي ستكون كل الأنظار عليه في الفترة المقبلة".