شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا: البرتغالى اعتزل التدريب نهائيا ولن يعود للمستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي ماركو، المدرب المساعد للبرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة عودة الخواجة البرتغالى للعمل فى مجال التدريب، خاصة فى ظل رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى إجراء تعديل على الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بسبب سوء نتائج الفريق.
وأكد البرازيلي ماركو فى تصريحات تليفزيونية أن فيريرا اعتزل التدريب بشكل نهائى، ولا يوجد مجال للحديث عن عودته للعمل الفنى من جديد.. ولن يتراجع عن هذا القرار مهما كانت المغريات التى تعرض عليه"، مشيرًا إلى أنه يتلقى عروضًا عدة لكنه يرفضها بسبب اعتزاله.
وأشاد ماركو بالكرة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن الفرق المصرية تقدم مستويات رائعة، قائلاً: "تلقيت عروضا من بعض الأندية المصرية في السنوات الماضية وكنت قريبا من التواجد في بعض الأندية".
فى السياق ذاته، يبذل مسئولو نادي الزمالك، محاولات في الوقت الحالي، لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد جايمي باتشيكو، تمهيدا لرحيله خلال الساعات القليلة المقبلة، ويبلغ 420 ألف يورو، وهو عبارة عن راتب 4 شهور للمدرب ومعاونيه، ويبلغ الراتب الشهري 105 ألف يورو.
وهناك محاولات في الوقت الحالي لإقناع باتشيكو، بالتنازل عن جزء من الشرط الجزائى وحصوله على جزء، نظرا لصعوبة سداد 420 ألف يورو دفعة واحدة للمدير الفني البرتغالي، وهو ما سيتم التفاوض بخصوصه في الوقت الحالي.
ويقود باتشيكو فريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس، ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مع ظهور أنباء قوية عن وصول بديل المدرب البرتغالي للقاهرة في نفس يوم المباراة المذكورة.