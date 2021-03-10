شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا: البرتغالى اعتزل التدريب نهائيا ولن يعود للمستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي ماركو، المدرب المساعد للبرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة عودة الخواجة البرتغالى للعمل فى مجال التدريب، خاصة فى ظل رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى إجراء تعديل على الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بسبب سوء نتائج الفريق.

وأكد البرازيلي ماركو فى تصريحات تليفزيونية أن فيريرا اعتزل التدريب بشكل نهائى، ولا يوجد مجال للحديث عن عودته للعمل الفنى من جديد.. ولن يتراجع عن هذا القرار مهما كانت المغريات التى تعرض عليه"، مشيرًا إلى أنه يتلقى عروضًا عدة لكنه يرفضها بسبب اعتزاله.

وأشاد ماركو بالكرة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن الفرق المصرية تقدم مستويات رائعة، قائلاً: "تلقيت عروضا من بعض الأندية المصرية في السنوات الماضية وكنت قريبا من التواجد في بعض الأندية".