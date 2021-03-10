شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: والتر بواليا ضحية موسيمانى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي مدحت شلبي أن والتر بواليا، مهاجم الأهلي، كان ضحية موسيماني في اختيار توقيت إشراكه، موضحا أنه كان يجب أن يشرك محمد شريف ويضع بواليا على الدكة في مبارياته الأولى مع الأهلي، قائلا: "من غير المعقول أن يكون اللاعب يلعب في الجونة ثم فجأة يرتدي قميص الأهلي ويلعب بعد توقيعه، أي منطق يقول هذا؟!".

وأكد شلبي خلال برنامجه مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، أن الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي مخطئ بسبب عدم ثباته على رأس حربة خلال مواجهات الفريق الأخيرة وهو ما أدخل الفريق في حالة من التوهان الفني.

وأوضح شلبي أن موسيماني لا يعرف كثيرا عن اللاعب المصري ومعنوياته، وأخطأ مع بواليا ومحمد شريف، قائلا: "فيما يتعلق بـ والتر بواليا أنه أشرك اللاعب بعد توقيعه للأهلي بـ 48 ساعة وبالتالي وضعه تحت ضغط رهيب، وبالنسبة لشريف كان يجب أن يحصل على فرصة ما دام كان يسير بشكل جيد ويسجل أهدافا للفريق".

ويعيش محمد شريف مهاجم النادى الأهلى أوقاتا عصيبة بعدما أصبح أثيرا لدكة الاحتياط منذ تعاقد الأحمر مع الكونغولى والتر بواليا في يناير الماضى.

وظهر محمد شريف في أكثر من موقف وعلامات الغضب على وجه بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الفريق كما كان في أول الموسم، الذى نجح في إحراز 4 أهداف فى بطولة الدوري، ونال إشادات كل المتابعين والجماهير.